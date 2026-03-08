وزارة النقل العراقية: قرار إغلاق الأجواء لا يزال سارياً

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة النقل العراقية أن قرار إغلاق الأجواء في البلاد لا يزال مستمراً، مؤكدة أن جميع طائرات الخطوط الجوية الوطنية مؤمنة في المطارات بشكل خاص، مع اتخاذ أعلى معايير السلامة لحمايتها.

وقال مدير المكتب الإعلامي لوزارة النقل، ميثم الصافي، في بيان صحفي، إن الوزارة "كثفت جهودها للحفاظ على سلامة الطيران العراقي، لا سيما في ظل هذه الظروف التي تشهد استمرار الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وأشار الصافي إلى أن الطائرات متواجدة في أماكن آمنة داخل المطارات، بما يتوافق مع إجراءات السلامة والوقاية الضرورية، مبينًا أن توزيع الطائرات تم وفق إجراءات فنية وأمنية وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وأضاف مدير إعلام الوزارة أن الوزارة ملتزمة تماماً بتعليمات سلطة الطيران المدني وقرارات لجنة التقیيم الأمني، التي تراقب الوضع الأمني في المنطقة بشكل مستمر.

وبخصوص إعادة فتح الأجواء، شدد الصافي على أن "قرار إغلاق الأجواء العراقية لا يزال سارياً، وأن أي قرار بإعادة فتحها يعتمد على نتائج تقييم الوضع الأمني من قبل الجهات المختصة، وبما يتماشى مع المعايير الدولية لإدارة المخاطر وحماية الطيران المدني لضمان سلامة الرحلات والمسافرين".