الطاقة الذرية: لا مؤشرات على نقل إيران لليورانيوم المخصب من منشأة أصفهان

منذ 14 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، عدم رصد أي بوادر تشير إلى قيام إيران بنقل مخزونها من اليورانيوم المخصب من موقع أصفهان النووي، وهو المنشأة النووية الرئيسية في البلاد.

وفي تصريحات أدلى بها للصحفيين في باريس، أوضح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل ماريانو غروسي، أن الموقع يضم أكثر من 200 كيلوغرام (440 رطلاً) من اليورانيوم المخصب، والمخزن في براميل داخل المنشأة.

مستويات تخصيب حرجة

وأشار غروسي إلى أن اليورانيوم الموجود في أصفهان مخصب بنسبة تصل إلى 60%، وهي نسبة يصفها الخبراء بأنها "قريبة تقنياً" من مستويات التخصيب اللازمة لإنتاج الأسلحة النووية، والتي تتطلب نسبة 90%.

رقابة عبر الأقمار الصناعية



وقال غروسي: "الافتراض السائد حالياً هو أن اليورانيوم لا يزال موجوداً في مكانه"، مؤكداً أن الوكالة، إلى جانب جهات مراقبة أخرى، تتابع المنشأة بدقة عبر صور الأقمار الصناعية ووسائل تقنية متنوعة، ولم ترصد أي تحركات تدل على نقل هذه المواد.

شرط التفتيش الميداني



ومع ذلك، وضع المدير العام للوكالة شرطاً للجزم الكامل بالوضوح الميداني، قائلاً: "لن نتمكن من تأكيد ذلك بنسبة 100% حتى تتمكن الوكالة من إجراء تفتيش مباشر للمنشأة".

وأضاف غروسي أن المواد النووية كانت محفوظة في براميل مختومة بـ "أختام الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، مشدداً على أن بقاء هذه الأختام والمواد في مكانها يظل هو الافتراض الأساسي بانتظار التحقق الميداني.



المصدر: رویترز