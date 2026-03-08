إيران توجه 60% من قوتها النارية ضد المصالح الأمريكية في الدول العربية

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- صرح المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني منذ وقت قصير، بأن إيران تستخدم 60% من قوتها النارية لمهاجمة القواعد الأمريكية و"المصالح الاستراتيجية" في المنطقة.

وقال علي محمد نائيني في خطاب متلفز: "إن نحو 60% من قدراتنا الهجومية — المتمثلة في القصف الصاروخي وعمليات الطائرات المسيرة — موجهة نحو قواعد الولايات المتحدة ومصالحها الاستراتيجية في المنطقة، بينما تُوجه الـ 40% المتبقية نحو أهداف تابعة للكيان الإسرائيلي".

وتابع قائلاً: "نحن نعتبر الأمريكيين العدو الرئيسي في هذه الحرب، ولهذا السبب، فإنهم يحظون بالأولوية في العقاب. لقد أنشأ الأمريكيون قواعد عسكرية في هذه المنطقة منذ سبعين عاماً".

كما ذكر نائيني أن إيران أسقطت 80 طائرة مسيرة أُطلقت باتجاهها، من بينها "ثلاث طائرات أمريكية عملاقة ومتطورة للغاية من طراز MQ-9" و74 طائرة مسيرة إسرائيلية.

وأوضح قائلاً: "إن ترسانتنا من الصواريخ الثقيلة، والصواريخ الباليستية، وصواريخ كروز، والطائرات المسيرة المتنوعة، والقطع البحرية الهجومية، مجهزة بالكامل لخوض حرب واسعة النطاق وطويلة الأمد، ولا يوجد ما يدعو للقلق"، مضيفاً أن إيران تعتبر القواعد الأمريكية في المنطقة "أهدافاً مشروعة لنا".

من جانبه، أفادت وزارة الدفاع الإماراتية بأن دولة الإمارات العربية المتحدة تحملت العبء الأكبر من المقذوفات الإيرانية التي أُطلقت باتجاه الدول العربية، حيث رصدت أكثر من 230 صاروخاً باليستياً وأكثر من 1400 طائرة مسيرة منذ اندلاع النزاع.

المصدر: شبکة سي ان ان الاخباریة