إصابة ستة أشخاص في إسرائيل بعد إطلاق صواريخ من إيران

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)-أُصيب ستة أشخاص في إسرائيل الأحد بجروح، بعضهم بشظايا، وفق ما أفاد مسعفون، وذلك بعد إعلان الجيش الإسرائيلي رصد صواريخ أطلقت من إيران.

وقال متحدث باسم خدمة إسعاف نجمة داوود الحمراء إن طواقمها "تقدم العلاج وتقوم بإجلاء المصابين" إلى المستشفيات.

وأشار المتحدث باسم خدمة الإسعاف إلى إصابة رجل (40 عاما) وُصفت حالته بالخطيرة، وآخر (25 عاما) وصفت جروحه بأنها متوسطة، بالإضافة إلى ثلاث إصابات طفيفة.

وقال متحدث باسم مستشفى إيخيلوف في تل أبيب إن طواقمه تقدم العلاج "العاجل" لرجل أصيب في رقبته.

ودوت انفجارات في تل أبيب الأحد وفق ما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس وجاء ذلك بعد إعلان الجيش الإسرائيلي رصد صواريخ أطلقت من إيران.

وسمع صحافيو فرانس برس في تل أبيب ما لا يقل عن عشرة انفجارات.

وأكد الجيش أن "أنظمة الدفاع الجوي تعمل على اعتراض التهديد".

وعرضت وسائل إعلام إسرائيلية صورا قالت إنها من تل أبيب وأظهرت حفرة كبيرة في شارع، وظهرت مركبة منقلبة ومتضررة في إحدى الزوايا.

وسبق ذلك أن قال المتحدث العسكري الإسرائيلي نداف شوشاني في إحاطة صحافية إن "قدرات القتال الإيرانية انخفضت بشكل كبير في جميع أنحاء المنطقة، وليس فقط تجاه إسرائيل".



المصدر: فرانس برس