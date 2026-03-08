مسؤول إماراتي: المرحلة الخطيرة من الحرب مع إيران قد تنتهي قريبًا، لكن الصراع قد يطول

منذ 55 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- صرح مسؤول إماراتي لشبكة CNN بأن المرحلة الأكثر خطورة من الحرب مع إيران يُرجح أن تنتهي قريبًا، حتى وإن استمر أمد الحرب نفسها، محذرًا من أن إعادة بناء الثقة بين طهران والدول العربية التي استُهدفت قد تستغرق عقودًا.

وأضاف المسؤول: "في نهاية المطاف، ستنتهي هذه الحرب، وأعتقد أن خطرها سيزول عاجلًا لا آجلًا، لكن إنهاءها بشكل رسمي قد يستغرق وقتًا أطول".

وأكد أن العلاقات بين إيران ودول الخليج العربي التي تعرضت للاستهداف ستعود إلى طبيعتها في نهاية المطاف، معللاً ذلك بقوله: "لأننا في نهاية الأمر جيران. لكن الحرب تخلق فجوة ثقة هائلة، أعتقد أنها ستستمر لعقود".

وأشار المسؤول إلى أن أي تسوية تفاوضية جديدة مع إيران يجب أن تتناول برنامجها الصاروخي، قائلاً: "القدرات الصاروخية الآن في صلب الأزمة، لأنها لم تعد تُعتبر مجرد وسيلة للدفاع عن النفس".

وتُعدّ دولة الإمارات العربية المتحدة —وهي مركز إقليمي للأعمال والسياحة يعتمد بشكل كبير على العمالة الوافدة— من بين أكثر الدول تضرراً من ضمن نحو اثنتي عشرة دولة أبلغت عن تعرضها لهجمات صاروخية إيرانية.

وقال المسؤول: "ما شهدناه كان أمراً لم نتوقعه؛ ورغم أن الأحداث أثبتت أننا كنا على أهبة الاستعداد، إلا أننا بالتأكيد لم نكن نتوقع وقوع ذلك، ولم نكن نتصور أن إيران ستُعرّض علاقاتها مع جيرانها كافة للخطر".

واختتم المسؤول تصريحه بالقول إن فرنسا تُساعد في تسيير دوريات جوية في البلاد واعتراض الصواريخ والطائرات المسيّرة، مؤكداً أن الإمارات كانت تستعد لحالات الطوارئ "منذ فترة طويلة" وتملك مخزوناً كافياً من المواد الغذائية.



المصدر: شبکة سي ان ان الاخباریة