عُمان تحذر من "منعطف خطير" في الشرق الأوسط وتدعو لتغليب الحوار على لغة القوة

منذ 35 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- حذرت سلطنة عُمان من أن منطقة الشرق الأوسط تمر بـ "منعطف خطير" نتيجة التصعيد العسكري مع إيران، منتقدةً هيمنة "منطق القوة" على حساب لغة الحوار.

وأكد وزير الخارجية العُماني، بدر البوسعيدي، خلال اجتماع افتراضي لوزراء الخارجية العرب، أن التداعيات السياسية والأمنية والاقتصادية لما وصفها بـ "الحرب غير الشرعية" باتت تُهدد بشكل مباشر استقرار المنطقة وأمن شعوبها.

وتأتي هذه التصريحات من الدولة الخليجية التي تلعب دور الوسيط الرئيسي بين واشنطن وطهران، حيث كان البوسعيدي قد أشار قبيل الضربات الإسرائيلية والأمريكية الأخيرة على إيران إلى أن التوصل لاتفاق بين الطرفين كان "في متناول اليد"، قبل أن يتأزم المشهد مجدداً.



المصدر: الوکالات