إسرائيل تعلن تدمير مقر "القوة الجوية والفضائية" للحرس الثوري في طهران

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)-أعلن الجيش الإسرائيلي، منذ قليل، عن تنفيذ موجة جديدة من الضربات الجوية المركزة في العاصمة الإيرانية طهران، استهدفت ما وصفه بمقر قيادة "القوة الجوية والفضائية" التابعة للحرس الثوري الإيراني.

وجاء في بيان صادر عن جيش الدفاع الإسرائيلي: "لقد استهدفت قواتنا وفككت مقر القوة الفضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني. هذا المقر كان يعمل كمركز للاستقبال والإرسال والأبحاث لصالح وكالة الفضاء الإيرانية التابعة للمؤسسة العسكرية للنظام".

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن الموقع المستهدف كان يُستخدم لأغراض الأبحاث العلمية المتقدمة ومراقبة الأقمار الصناعية.

وفي سياق متصل، أكد البيان أن الهجمات شملت عشرات المواقع الأخرى، حيث تم قصف نحو 50 مخبأً (تحصينات تحت الأرض) مخصصة لتخزين الذخيرة، بالإضافة إلى مجمع سكني أو إداري تابع للحرس الثوري، ومركز للأمن الداخلي.

المصدر: شبکة سي ان ان الاخباریة