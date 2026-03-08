إيران: عززنا إجراءاتنا الأمنية على الحدود مع إقليم كوردستان

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)-أعلن السفير الإيراني لدى العراق، محمد كاظم آل صادق، أن الأوضاع الداخلية في بلاده مستقرة تماماً، مؤكداً أن القوات العسكرية الإيرانية فرضت سيطرة محكمة وتدابير أمنية مشددة على طول الخط الحدودي بين إيران وإقليم كوردستان العراق.

وفي مؤتمر صحفي عقده اليوم الأحد، 8 آذار 2026، قال آل صادق: "إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعرب عن شكرها للعراق على موقفه الداعم للشعب الإيراني في هذه الحرب المفروضة عليه من قبل الولايات المتحدة والكيان الصهيوني"، مشيراً إلى أن هذا الموقف ليس غريباً وهو "ما كان منتظراً من الشعب العراقي".

وبشأن الوضع الميداني على الحدود مع إقليم كوردستان، شدد السفير الإيراني على أن القوات المسلحة تراقب الحدود عن كثب وبكثافة، موضحاً أن الأوضاع حتى الآن "طبيعية" ولم تشهد الحدود أي مشكلات أو خروقات تذكر.

وأشار آل صادق إلى أن بلاده "لم تكن البادئة بالحرب، بل هي في موقع الدفاع عن النفس"، منتقداً في الوقت ذاته موقف دول الخليج التي قال إنها "تدافع عن القواعد الأمريكية". كما أكد أن القيادة الإيرانية تتمتع بالقوة والصلابة، وقد اتخذت كافة الاستعدادات اللازمة لخوض "حرب طويلة الأمد".

وحول المساعي الدبلوماسية الدولية، كشف السفير أن عدة دول قدمت مقترحات للوساطة، إلا أن القيادة في طهران رفضتها، مؤكدة إصرارها على الاستمرار في نهج الدفاع عن سيادتها وأمنها.

وفي ختام تصريحاته، حسم السفير الإيراني الجدل بشأن مصير قائد فيلق القدس في الحرس الثوري، إسماعيل قاآني، قائلاً: "إن القائد قاآني على قيد الحياة، وهو متواجد ميدانياً ويشرف بشكل مباشر على إدارة وفدية المعارك".