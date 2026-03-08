السعودية تُعلن عن أولى الوفيات منذ بدء الحرب بعد سقوط قذيفة على موقع سكني

منذ 50 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)-أفادت الدفاعات المدنية السعودية بمقتل شخصين وإصابة 12 آخرين بجروح، إثر سقوط قذيفة عسكرية على مجمع سكني في الخرج، على بُعد حوالي 107 كيلومترات (66 ميلاً) جنوب شرق الرياض. ويُعدّ هذا الحادث أول حالة وفاة مُسجلة في المملكة منذ بدء الحرب مع إيران.

وأوضحت الدفاعات المدنية السعودية أن فرق الطوارئ استجابت يوم الأحد بعد سقوط القذيفة على موقع سكني تابع لشركة صيانة وتنظيف.

ولم يُحدد البيان الجهة التي أطلقت القذيفة.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية (IRIB) أن الحرس الثوري الإيراني أعلن في وقت سابق من يوم الأحد استهدافه أنظمة رادار في عدة مواقع، من بينها الخرج.

وتقع الخرج بالقرب من قاعدة الأمير سلطان الجوية، وهي قاعدة جوية سعودية رئيسية جنوب شرق الرياض، والتي استُهدفت من قِبل إيران مراراً وتكراراً في الأيام الأخيرة.

القتيلان مواطنان هندي وبنغلاديشي، بينما جميع المصابين الـ 12 بنغلاديشيون.



المصدر: شبکة سي ان ان الاخباریة