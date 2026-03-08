الجيش الإسرائيلي: قتلنا رئيس المكتب العسكري للمرشد ورئيس قيادة الطوارئ

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، أنه اغتال رئيس المكتب العسكري المرتقب للمرشد الإيراني في قلب طهران.

وأضاف المتحدث باسمه أفخاي أدرعي عبر X، أن سلاح الجو هاجم موقعاً، أمس السبت، في طهران وقضى على أبو القاسم بابائيان رئيس المكتب العسكري للمرشد، ورئيس مقر قيادة الطوارئ للنظام خاتم الأنبياء.

كما تابع أن بابائيان كان مسؤولا عن التنسيق بين أركان النظام لصالح الدفع بمخططات ضد إسرائيل وتشغيل أنظمة الطوارئ التابعة له، وفق زعمه.

وقال إنه تم تعيين بابائيان رئيسا للمكتب المرتقب للمرشد الجديد الذي لم يتم اختياره بعد، وذلك بعد أن قُتل محمد شيرازي رئيس المكتب العسكري للمرشد علي خامنئي في الضربة الافتتاحية للعملية العسكرية.

أيضا ذكر أن بابائيان عُيّن رئيسا لأركان قيادة مقر الطوارئ بعد أن قُتل سلفه في المنصب علي شدماني، خلال عملية الأسد الصاعد. وبحكم منصبه كان بابائيان مقرّبا من القيادتين العسكرية والسياسية خلال عملية زئير الأسد.

جاءت هذه الاغتيالات بينما شدد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الأحد، على أن طهران "لا تسمح لأحد بالتدخل" في شؤونها الداخلية، في ما يتعلق باختيار خليفة للمرشد علي خامنئي.

وعندما سُئل عن تصريحات ترامب الذي قال، الخميس، إنه يتعين أن يساهم في اختيار المرشد الإيراني المقبل، أكد عراقجي أن طهران "لا تسمح لأحد بالتدخل" في شؤونها الداخلية، في ما يتعلق باختيار خليفة لخامنئي الذي قُتل في اليوم الأول للهجمات الأميركية الإسرائيلية في 28 فبراير (شباط).

خليفة خامنئي

يأتي ذلك فيما أعلنت إيران بوقت سابق اليوم، أنها توصلت في ظل استمرار الضربات الأميركية الإسرائيلية عليها إلى اختيار خلف لخامنئي الذي تولى المنصب عام 1989، غير أنه لم يُعلن بعد اسم الشخص الذي اختاره مجلس خبراء القيادة الإيراني ليكون خلفاً لخامنئي.

في المقابل، هدد الجيش الإسرائيلي بأنه سيواصل ملاحقة كل خليفة لخامنئي. وأعلن في بيان أن قواته "ستلاحق كل من يسعى لتعيين خليفة للمرشد الإيراني".



المصدر: الحدث