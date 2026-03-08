ترامب ومسؤولون أمريكيون يحاولون تهدئة المخاوف بشأن أسعار البنزين

منذ 57 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)-يسعى الرئيس دونالد ترامب ومسؤولو إدارته إلى تبديد المخاوف بشأن ارتفاع أسعار البنزين مع استمرار الحرب مع إيران، واصفين ارتفاع الأسعار بأنه أثر مؤقت.

وصرح ترامب لشبكة ABC News بأن ارتفاع أسعار البنزين "مجرد خلل بسيط"، مبدياً عدم اكتراثه بتأثير ذلك على الأمريكيين. ووصف الارتفاع السريع في الأسعار بأنه "منعطف متوقع".

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، إن ارتفاع الأسعار مؤقت. وأضافت: "هذا اضطراب قصير الأجل يهدف إلى تحقيق مكسب طويل الأجل يتمثل في القضاء على النظام الإيراني الإرهابي المارق وإنهاء تقييده لتدفق الطاقة بحرية في الشرق الأوسط ومضيق هرمز".

وأكد وزير الداخلية، دوغ بورغوم، هذه التصريحات، قائلاً إن ارتفاع الأسعار لا يعود إلى نقص عالمي في النفط، بل إلى "مشكلة عبور" ناجمة عن اضطرابات في الملاحة عبر مضيق هرمز الحيوي.

في وقت سابق، صرّح وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت لشبكة CNN بأن الولايات المتحدة لا تعتزم استهداف صناعة النفط الإيرانية أو مواقع البنية التحتية للطاقة الأخرى، على الرغم من عدم إظهار إسرائيل نفس القدر من ضبط النفس.

كما حاول رايت الترويج لنجاح إدارة ترامب في خفض تكاليف الطاقة للأمريكيين، في حين أن أسعار البنزين والديزل قد ارتفعت بشكل حاد خلال فترة النزاع.

وقال رايت لجيك تابر على قناة CNN في برنامج "حالة الاتحاد": "لا يزال سعر البنزين اليوم أقل بـ 1.50 دولار للغالون مما كان عليه في منتصف إدارة بايدن، ولكنك محق؛ نريد أن يعود سعره إلى أقل من 3 دولارات للغالون، وسيعود كذلك قريبًا".



المصدر: شبکة سي ان ان الاخباریة