مقتل قيادات بارزة من الحرس الثوري الإيراني في غارة على بيروت

أربيل (كوردستان 24)- كشفت مصادر مطلعة عن مقتل 4 عناصر من الحرس الثوري الإيراني في استهداف طال غرفاً داخل فندق "رامادا" في منطقة الروشة بالعاصمة بيروت، ليل السبت الأحد.

وأكدت المصادر أن من بين القتلى مسؤولين رفيعي المستوى في "فيلق القدس" - فرع لبنان، وهما المسؤول المالي ماجد حسيني، ومسؤول الاستخبارات علي باعازار. في حين تداولت وسائل إعلام إسرائيلية قائمة بأسماء القتلى الأربعة شملت أيضاً أحمد رسولي (رئيس استخبارات فيلق فلسطين) وحسين أحمدلو (المسؤول عن ملف إسرائيل).

تأتي هذه الضربة في ظل تنسيق ميداني عالي المستوى بين ضباط ارتباط إيرانيين وحزب الله، الذي بدأ عمليات انتقامية رداً على مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي.

وعلى جبهة الجنوب، أعلن الجيش الإسرائيلي لأول مرة عن مقتل جنديين في معارك برية، أحدهما الرقيب "ماهر خطار" من سلاح الهندسة. وفي غضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن حصيلة مأساوية للغارات المستمرة، مؤكدة ارتفاع عدد القتلى إلى 394 شخصاً منذ بدء التصعيد الإسرائيلي الأخير يوم الاثنين الماضي.



