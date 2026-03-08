الجيش الأمريكي يعلن مقتل جندي سابع في الحرب مع إيران

منذ 37 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)-أعلنت القيادة المركزية الأمريكية اليوم عن مقتل سابع جندي أمريكي في الحرب مع إيران، مشيرةً إلى أن الوفاة نجمت عن إصابات تعرض لها الجندي في هجوم استهدف القوات الأمريكية في المملكة العربية السعودية في الأول من مارس/آذار.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان عبر منصة "إكس": "توفي ليلة أمس أحد عناصر الخدمة العسكرية الأمريكية متأثراً بجراحه التي أصيب بها خلال الهجمات الأولية للنظام الإيراني في أنحاء الشرق الأوسط". وأضافت: "لقد أصيب الجندي بجروح خطيرة في موقع هجوم استهدف القوات الأمريكية في المملكة العربية السعودية بتاريخ 1 مارس/آذار".

وكما هو متبع في مثل هذه الحالات، يتم حجب اسم الجندي لمدة 24 ساعة حتى يتم إخطار ذويه رسمياً.



المصدر: شبکة سي ان ان الاخباریة