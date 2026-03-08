وزارة النفط تطمئن المواطنين: لا شحة في الغاز السائل

منذ 25 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة، وزير النفط المهندس حيان عبد الغني السواد، عن طمأنة أبناء الشعب العراقي بشأن توفر منتوج الغاز السائل، مؤكداً عدم وجود أي شحة تذكر في الإمدادات، رغم التحديات الراهنة التي تعصف بالمنطقة.

طفرة في الإنتاج اليومي



وكشفت الوزارة في بيان لها عن أرقام الإنتاج المتحققة لهذا اليوم، حيث بلغ إنتاج أسطوانات الغاز 708,952 أسطوانة، ما يعادل 8,507 طن يومياً. وفي سياق متصل، بلغت كميات الغاز السائل المخصصة للسيارات والمجمعات السكنية 848 طناً يومياً، فيما استقر معدل الإنتاج اليومي الإجمالي للغاز عند 7,300 طن.

خزين استراتيجي "آمن"



وفي خطوة لتعزيز الثقة بالاستقرار التمويني، أفصحت الوزارة عن حجم الاحتياطيات المتوفرة، حيث بلغ الخزين الكلي في عموم العراق 90,388 طناً، موزعة كالتالي:

الخزين السطحي: 40,388 طناً.

الخزين الجوفي: 50,000 طن.

التزام وطني في ظروف استثنائية



وأشار البيان إلى أن كوادر القطاع النفطي تبذل جهوداً مضاعفة وتتحمل أعباءً كبيرة للقيام بدورها الوطني والمهني في ظل الظروف الحساسة التي تمر بها المنطقة. وجددت الوزارة، بقيادتها ومنتسبيها، العهد لأبناء الوطن بأن تظل على قدر المسؤولية لضمان استمرار تدفق الطاقة وتلبية احتياجات المواطنين بكفاءة عالية.