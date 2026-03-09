الاتحاد الأوروبي يؤكد عدم وجود "نقص وشيك" في إمدادات النفط في أوروبا

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- شدد الاتحاد الأوروبي الاثنين على عدم وجود "نقص وشيك في إمدادات النفط" في أوروبا مع تسبب الحرب في الشرق الأوسط بارتفاع كبير في أسعار الطاقة.

وقالت الناطقة باسم المفوضية الأوروبية آنا-كايسا إيتكونين "لا يوجد نقص وشيك في إمدادات النفط في أوروبا. بموجب قواعدنا، يتعيّن على كل الدول الأعضاء امتلاك مخزونات لحالات الطوارئ تكفي 90 يوما".

وتجاوز السعر المرجعي لبرميل الخام عتبة 100 دولار لأول مرّة منذ الغزو الروسي لأوكرانيا قبل أربع سنوات، على وقع الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران والتي امتدت تداعياتها لتشمل دول الخليج ولبنان والعراق وحتى تركيا وقبرص.





المصدر: فرانس برس