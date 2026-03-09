المباشرة بصرف رواتب المعلمين "العقود" وفئات من الموظفين الدائمين والمتعاقدين

منذ 58 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الاثنين 9 آذار 2026، عن البدء بتوزيع رواتب شهر شباط للمعلمين بنظام العقود، بالإضافة إلى مجموعة من الموظفين الدائمين والمتعاقدين.

وذكرت الوزارة في بيان لها، أنه سيتم يوم الخميس المقبل، الموافق 12 آذار 2026، صرف رواتب شهر شباط للمعلمين المتعاقدين في وزارتي "التربية" و"التعليم العالي والبحث العلمي".

وأشار البيان إلى أنه في اليوم ذاته، سيتم توزيع رواتب شهر شباط لجميع الموظفين الذين تم تعيينهم (بصيغة العقد أو الملاك الدائم) في مؤسسات حكومة الإقليم بعد تاريخ 1 تموز 2024، والذين تُصرف مستحقاتهم المالية من الإيرادات المحلية لإقليم كوردستان.

وفي سياق متصل، أودعت الحكومة اليوم الاثنين الدفعة الأخيرة من تمويل رواتب شهر شباط، والبالغة (295) ملياراً و(405) ملايين دينار، في الحساب المصرفي لوزارة المالية لدى فرع البنك المركزي العراقي في أربيل.

كما نشرت وزارة المالية والاقتصاد الجدول الكامل لتوزيع رواتب شهر شباط للموظفين ومتقاضي الرواتب؛ وحسب الجدول، ستبدأ عملية التوزيع اعتباراً من يوم غدٍ الثلاثاء 10 آذار 2026، على أن تنتهي يوم الخميس الموافق 12 آذار 2026.