إردوغان يحذّر إيران من "الخطوات الاستفزازية"

منذ 49 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- حذّر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إيران الاثنين من "الخطوات الاستفزازية"، وذلك بعد ساعات من إسقاط دفاعات حلف شمال الأطلسي صاروخا أطلقته طهران كان متجها نحو تركيا، وذلك للمرة الثانية منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط.

وقال إردوغان "على رغم تحذيراتنا الصادقة، تتواصل الخطوات الخاطئة للغاية والاستفزازية التي ستهدد صداقة تركيا. يجب عدم القيام بتصرف مماثل".

أضاف "يجب تفادي المثابرة والعناد في ارتكاب الخطأ"، وفق ما نقلته فرانس برس.

يأتي ذلك، في وقتٍ أعلنت وزارة الدفاع التركية الاثنين أن أنظمة الدفاع التابعة لحلف شمال الأطلسي (ناتو) اعترضت صاروخا بالستيا أُطلق من إيران بعد دخوله الأجواء التركية، في ثاني حادثة من هذا النوع خلال خمسة أيام.

وقالت الوزارة في بيان إن "مقذوفا بالستيا أُطلق من إيران ودخل المجال الجوي التركي جرى تحييده بواسطة منظومات الدفاع الجوي والصاروخي التابعة لحلف شمال الأطلسي في شرق المتوسط".

وأضافت أن شظايا من المقذوف سقطت في منطقة مفتوحة قرب غازي عنتاب في جنوب البلاد، من دون أن تسفر عن إصابات.

وجددت الوزارة التأكيد "أن جميع الإجراءات اللازمة ستُتخذ بحزم ومن دون تردد في مواجهة أي تهديد يستهدف أراضينا أو مجالنا الجوي. ونذكّر الجميع بأن من مصلحة الجميع أخذ تحذيرات تركيا بهذا الشأن في الاعتبار".

وأكدت المتحدثة باسم حلف شمال الأطلسي أليسون هارت الاثنين أن الناتو اعترض صاروخا كان متجها نحو تركيا.

وقالت في منشور على منصة إكس "يجدد الناتو تأكيد عزمه الدفاع عن جميع الحلفاء في مواجهة أي تهديد".

وفي منشور على منصة إكس أيضا، قال مدير الاتصالات في الرئاسة التركية برهان الدين دوران إن أنقرة لن تتردد في حماية مجالها الجوي وأمن حدودها.