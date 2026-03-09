توزيع أكثر من 2500 قطعة أرض على موظفي قضاء شقلاوة

منذ 12 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- جرت اليوم الاثنين، 9 آذار/مارس 2026، مراسيم إجراء القرعة وتوزيع قطع الأراضي على الموظفين في قضاء شقلاوة، وذلك بالتزامن مع إحياء الذكرى الـ35 للالموظفين لأهالي القضاء. وشهدت المراسم حضور وزير البلديات والسياحة ومحافظ أربيل، حيث جرى استعراض أحدث البيانات والإحصائيات المتعلقة بعملية التوزيع.

وخلال مؤتمر صحفي، صرح ساسان عوني، وزير البلديات والسياحة في حكومة إقليم كوردستان، قائلاً: "في هذه المناسبة السعيدة، يتم اليوم توزيع 2585 قطعة أرض على كافة الموظفين المستحقين في حدود قضاء شقلاوة"، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي تقديراً لجهود الموظفين وتثميناً لصمودهم.

وحول الموقف العام لعملية التوزيع في محافظة أربيل، كشف الوزير أنه "حتى الآن، تم توزيع أكثر من 32,000 قطعة أرض ضمن حدود المديرية العامة لبلديات أربيل، وقد شملت مناطق (بنصلاوة، بحركة، دارتو، دارشكران، رزكاري، سيبيران، شمامك، قوشتةبة، كسنزان، كوركوسك، مخمور، ديبكة، قراج، وكاني قرژالة)".

كما أكد ساسان عوني أن فرق البلدية والتخطيط العمراني تواصل عملها بجد لفرز وترقيم الأراضي في المناطق المتبقية لضمان إنجاز العملية بأسرع وقت ممكن. وأوضح أن قرار منح الأراضي -الذي استؤنف بعد سنوات طويلة من التوقف- جاء بتوجيه مباشر من رئيس الوزراء مسرور بارزاني، مؤكداً أن العملية قطعت مراحل متقدمة جداً حتى الآن.