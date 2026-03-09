زلماي خليل زاد: الحكومة العراقية تموّل جماعات تستهدف الكورد والمصالح الأمريكية

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- كشف زلماي خليل زاد، السفير الأمريكي الأسبق لدى العراق، عن وجود تقارير ومعلومات تشير إلى تورط الحكومة العراقية في تقديم دعم مالي لجماعات مسلحة تشن هجمات ضد الكورد والمصالح الأمريكية في البلاد.

وأوضح خليل زاد في تدوينة له على منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، أن "شخصيات موثوقة ومصادر مطلعة تؤكد أن الجماعات العراقية الموالية للحرس الثوري الإيراني، والتي تستهدف الأهداف الكوردية، تتلقى تمويلها من ميزانية الحكومة العراقية".

وأضاف السفير الأسبق أن هذه الجماعات نفسها هي المتورطة في سلسلة الهجمات التي استهدفت السفارة الأمريكية في بغداد، والقوات الأمريكية المتمركزة في إقليم كوردستان.

وشدد خليل زاد على ضرورة اتخاذ واشنطن إجراءات حازمة حيال هذه التطورات، قائلاً: "في ضوء هذه المستجدات، وإذا ثبتت صحة هذه الاتهامات، يجب على الإدارة الأمريكية دراسة خيار استهداف تلك الجماعات عسكرياً لتقويض قدراتها، بالتزامن مع ممارسة ضغوط جادة على حكومة بغداد للإيقاف الفوري لكافة أشكال الدعم المالي المقدم لهذه الفصائل".