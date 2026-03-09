انفجارات تهز مطار بغداد.. استهداف قاعدة 'فيكتوريا' بمسيرات عقب تنصيب مجتبى خامنئي

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أفاد مراسل "كوردستان 24" في العاصمة العراقية بغداد، بسماع دوي انفجارات عنيفة في محيط مطار بغداد الدولي، تبيّن أنها ناتجة عن هجوم بطائرات مسيرة استهدف قاعدة "فيكتوريا" العسكرية الواقعة داخل حرم المطار، وذلك بالتزامن مع توترات إقليمية متصاعدة.

وذكر مراسلنا، ديلان بارزان، اليوم الاثنين 9 آذار 2026، أن سماء العاصمة تشهد تحليقاً مكثفاً ومستمرأً للطيران، لا سيما فوق "المنطقة الخضراء" التي تضم مبنى السفارة الأمريكية.

وتأتي هذه الهجمات في أعقاب إعلان تنصيب مجتبى خامنئي مرشداً للجمهورية الإسلامية الإيرانية، حيث شنت إيران رشقات صاروخية استهدفت عدة دول، من بينها العراق. وأكد المراسل أن منظومات الدفاع الجوي تمكنت من اعتراض وتدمير الطائرات المسيرة قبل وصولها إلى أهدافها داخل المطار، مشيراً إلى أن الهجمات تكررت لأكثر من مرة خلال الليلة، دون أن تسفر عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية تذكر، كما نفى تسجيل أي استهداف مباشر للسفارة الأمريكية حتى لحظة إعداد الخبر.

في سياق متصل، أعلنت ما تسمى بـ "المقاومة الإسلامية" عن تنفيذ 26 هجوماً خلال الـ 24 ساعة الماضية، استهدفت مواقع مختلفة داخل العراق وخارجه. وأشار التقرير إلى أن الفصائل المسلحة بدأت باستخدام طراز جديد من الصواريخ إيرانية الصنع يُعرف باسم "عماد 10" في عملياتها الأخيرة، مما يمثل تصعيداً نوعياً في طبيعة الأسلحة المستخدمة.