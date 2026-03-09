إسرائيل تقول إنها ضربت "بنية تحتية تابعة للنظام" في وسط إيران

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- قال الجيش الإسرائيلي صباح الاثنين إنه شن ضربات استهدفت "البنية التحتية التابعة للنظام" في وسط إيران، وهو أول إعلان من نوعه منذ اختيار مجتبى خامنئي مرشدا أعلى جديدا للجمهورية الإسلامية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب، بعد وقت قصير من إعلانه تنفيذ ضربات على حزب الله في لبنان، أن قواته "بدأت موجة إضافية من الضربات على البنية التحتية التابعة للنظام الإرهابي الإيراني في وسط إيران".

وشملت الأهداف وفق بيان الجيش منشأة لإنتاج محركات الصواريخ وعدة مواقع لإطلاق صواريخ بالستية بعيدة المدى.

وقال الجيش إنه يواصل توسيع الضربة الموجهة للبنى التحتية العسكرية لقوات الأمن الداخلي والباسيج.

ومن بين الأهداف أيضا "مقر قيادة الفيلق اللوائي" و" مقر قيادة قوات الأمن الداخلي" في أصفهان، و"قاعدة كان يستخدمها الحرس الثوري والباسيج"، و"مقر القيادة التابع لشرطة الحرس الثوري"، بحسب البيان.

ووصف البيان قوات الامن الداخلي الإيراني والباسيج بأنها "جزء من القوى التابعة للنظام الإرهابي الإيراني التي مارست الإرهاب خلال سنوات عديدة" و"قمع المواطنين الإيرانيين واتباع العنف الشديد ضدهم بشكل منتظم".

AFP