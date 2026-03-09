انفجار عند كنيس في لييج البلجيكية دون وقوع إصابات

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- وقع انفجار عند كنيس يهودي في لييج في شرق بلجيكا ليل الأحد الاثنين من دون التسبب بوقوع إصابات، بحسب ما أعلنت الشرطة، مؤكدة أنها ما زالت تحقق في أسبابه.

وأكد ناطق باسم الشرطة في لييج في بيان أن الانفجار تسبب "بأضرار مادية فقط".

وأوضح أن الانفجار وقع قرابة الساعة 04,00 (03,00 ت غ) أمام الكنيس وحطّم نوافذ الأبنية على طول الطريق.

وذكرت شبكة البث العامة الناطقة بالفرنسية "آر تي بي إف" RTBF بأن طوقا أمنيا فُرض في محيط المنطقة حيث يتوقع بأن تصل الشرطة الفدرالية.

ويعد الكنيس الذي شُيّد عام 1899 متحفا لتاريخ الجالية اليهودية في لليج، بحسب موقعه على الإنترنت.

AFP