العدل العراقية تعلن اتخاذ إجراءات أمنية احترازية لحماية السجون في ظل أحداث المنطقة

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة العدل، اليوم الاثنين، اتخاذ إجراءات احترازية لتعزيز أمن الأقسام الإصلاحية في ظل أحداث المنطقة، فيما أشارت الى ان هناك مركزاً استخبارياً بالأقسام الإصلاحية لرصد أي عمليات مشبوهة أو إدخال مواد ممنوعة.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن المتحدث باسم الوزارة، أحمد لعيبي،: إن "الوزارة باشرت اتخاذ إجراءات احترازية في ظل الأوضاع الحالية التي تشهدها المنطقة"، مبينا ان "التعليمات تضمنت تعزيز الجهد الاستخباري داخل الأقسام الإصلاحية".

وأضاف ان "الخطوات تشمل التنسيق عبر المركز الاستخباري، والتنسيق بين القوات الأمنية الماسكة من دائرة الإصلاح العراقية والقوى الأخرى الماسكة للأحزمة الأمنية القريبة"، مشيرا الى ان "الإجراءات تتضمن أيضاً تعزيز تفتيش المناطق المحيطة بالأقسام الإصلاحية والزنازين، وتنمية الجهد الأمني وآليات التفتيش وعمليات التعامل مع السجناء، فضلاً عن استمرار عملية تصنيف النزلاء، وتعزيز كاميرات المراقبة داخل الأقسام الإصلاحية".

وأشار الى ان "تعزيز الأقسام الإصلاحية بعناصر مدربة لديها خبرة في التعامل مع السجناء داخل الأقسام بحسب تصنيفهم الأمني"، مبينا ان "هناك مركزاً استخبارياً مشتركاً داخل الأقسام الإصلاحية، فضلاً عن إجراءات وقائية دائمة بالتنسيق بين جهاز مكافحة الإرهاب والعمليات المشتركة ودائرة الإصلاح العراقية، للكشف عن أي عمليات مشبوهة أو محاولات إدخال مواد ممنوعة أو أجهزة هواتف".