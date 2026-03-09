توقيف 313 شخصا في قطر بسبب "تصوير وتداول ونشر معلومات مضللة" عن الهجمات

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة الداخلية في قطر الاثنين توقيف 313 شخصا من جنسيات مختلفة بشبهة "تصوير وتداول ونشر معلومات مضللة"، في خضم الحرب في الشرق الأوسط والهجمات الإيرانية على الخليج.

ومنذ بدء الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران في 28 شباط/فبراير، ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيّرات نحو الدولة العبرية وبلدان الخليج العربية. وفي وقت تقول الجمهورية الإسلامية إن هجماتها على دول الخليج تستهدف حصرا قواعد ومصالح أميركية، طالت هذه الضربات مطارات ومنشآت نفطية وعسكرية ومبانٍ سكنية.

وتسعى السلطات في دول الجاهدة جاهدة لمنع السكان من تصوير ونشر مواد مرتبطة بهذه الهجمات أو المواقع التي تصيبها، وأصدرت تعليمات بهذا الشأن.

وأفادت وزارة الداخلية القطرية في بيان "تمكنت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية بالإدارة العامة للمباحث الجنائية من ضبط 313 شخصا من جنسيات مختلفة، وذلك على خلفية قيامهم بتصوير وتداول مقاطع مصورة، ونشر معلومات مضللة وشائعات وما من شأنه إثارة الرأي العام".

وذكّرت بضرورة "الالتزام بعدم تصوير أو نشر المقاطع أو تداول الشائعات المرتبطة بالأوضاع الراهنة"، داعية الى "استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية المعتمدة فقط".

ومع تواصل الهجمات الإيرانية، تحذّر السلطات في دول خليجية من تبعات تداول صور ومقاطع مجهولة أو إظهار مواقع أمنية وحيوية، وتدعو إلى الاكتفاء بما تورده المصادر الرسمية.

وكانت وزارة الداخلية في البحرين أعلنت الجمعة إلقاء القبض على أربعة أشخاص على خلفية قيامهم "بتصوير وبث مقاطع عن آثار الهجمات الايرانية ونشر أخبار كاذبة".

وأشارت الى أن هؤلاء قاموا "بتصوير ونشر مقاطع تتعلق بآثار العدوان الايراني الآثم، وتمثّل تعاطفا معه، وأخرى من مواقع عسكرية، ونشر أخبار كاذبة، بما يمثل خيانة للوطن".

وأوضحت أن هذه المقاطع تمّ تداولها عبر حساباتهم على منصات التواصل الاجتماعي، معتبرة أن ذلك "يسهم في تضليل الرأي العام وبث الخوف في نفوس المواطنين والمقيمين، والإضرار بالأمن والنظام العام".

وفي الكويت، أعلنت وزارة الداخلية السبت ضبط ثلاثة أشخاص بعد انتشار مقطع فيديو ظهروا فيه وهم يستهزئون بالأوضاع الراهنة في البلاد.

وأوضحت أن ما قام به الثلاثة، وهم كويتيان وكولومبي، "يشكّل تهما تتمثل في إذاعة أخبار كاذبة، والإضرار بالمصالح القومية بالبلاد، وإساءة استعمال هاتف".

وحذّر النائب العام لدولة لإمارات حمد سيف الشامسي من "تصوير أو نشر أو تداول صور ومقاطع فيديو توثق مواقع الحوادث أو الأضرار الناتجة عن سقوط مقذوفات أو شظايا في بعض المناطق"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية.

وأكد النائب العام الجمعة أن "نشر مثل هذه المواد أو تداول معلومات غير دقيقة بشأنها قد يثير الذعر بين أفراد المجتمع ويعطي انطباعا غير صحيح عن حقيقة الأوضاع في الدولة".

كما حذّرت وزارة الداخلية السعودية الاثنين من تداول الشائعات والمقاطع مجهولة المصدر، ودعت إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

