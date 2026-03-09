فرنسا ستخصص سبع رحلات إضافية لإعادة رعاياها من الشرق الأوسط

منذ 57 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- تنوي فرنسا تخصيص سبع رحلات إضافية "في الأيّام المقبلة" لإعادة رعاياها من الشرق الأوسط، بحسب ما أعلن وزير الخارجية جان-نويل بارو.

وقال بارو لإذاعة فرانس انتر "تتوفّر رحلات تجارية إذ أن بعض المجالات الجوية في المنطقة ما زال مفتوحا، ما سمح بعودة حوالى 15 ألف شخص إلى فرنسا، من بينهم عدد كبير من الفرنسيين".

وأوضح أن من بين هؤلاء 900 عادوا عبر رحلات وفّرتها الحكومة.

وعلق آلاف الفرنسيين والأجانب في دول عدة في الشرق الأوسط منذ بدء الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران في 28 شباط/فبراير وتمدّد الحرب إلى بلدان الخليج والعراق والأردن ولبنان. وتساهم فرنسا في إعادة مواطني الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى رعاياها.

وأشار وزير الخارجية "تلقّينا نحو 7500 طلب للمساعدة على العودة".

وأضاف "نتوجّه إذن إلى هؤلاء الفرنسيين والفرنسيات لتقديم الحلول لهم، من خلال السماح لهم بالاستفادة من الرحلات المخصّصة من الدولة عندما يكونون في أوضاع هشّة أو من خلال تشجيع شركات الطيران في المنطقة وخارجها على زيادة الرحلات إلى فرنسا".