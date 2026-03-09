قصف على قاعدة للحشد الشعبي العراقي قرب الموصل

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أكد مصدران أمنيان أن غارة جوية استهدفت مواقع لقوات الحشد الشعبي العراقية شرق الموصل.

كما أشارا إلى أن القصف طال مقرات اللواء 30 التابع للحشد في سهل نينوى شرق الموصل، كبرى مدن محافظة نينوى، شمال البلاد

وأوضحا أن القصف ضرب قاعدة تقع على بعد نحو 15 كيلومترا من الموصل، حسب ما نقلت وكالة فرانس برس.

هذا وأشار أحد المسؤولين إلى أن القصف نفذته طائرة أميركية، موضحاً أن الضربة طالت قاعدة للحشد في منطقة برطلّة.

وكانت غارة أخرى أصابت مقراً للحشد أيضاً في الموصل قبل أيام.

فمنذ اندلاع الحرب مع إيران، شهد العراق عدة استهدافات طالت مقرات لفصائل مسلحة، فضلاً عن قواعد أميركية.

176 صاروخا ومسيّرة

إذ توعدت ما يعرف بـ "المقاومة الإسلامية في العراق"، والتي تضم فصائل موالية لطهران، بضرب المصالح والقواعد الأميركية في البلاد والمنطقة.

كما أعلنت أنها نفذت عشرات العمليات على القواعد الأميركية، كان لإقليم كردستان العراق الحصة الأكبر منها، لاسيما أربيل التي تضم قاعدة أميركية قرب مطار المدينة.

إذ أوضح محافظ أربيل، أوميد خوشناو، أن المحافظة تعرضت إلى 176 صاروخاً ومسيّرة منذ بدء الحرب.

كما أضاف أن "شعب وحكومة إقليم كردستان يمارسون أقصى درجات ضبط النفس إزاء هذه الهجمات التي تنفذها جماعات مسلحة خارجة عن القانون، وتنطلق من مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة العراقية الاتحادية".

بدورها، أبلغت السلطات الكويتية بغداد بأن بعض الهجمات على البلاد تنطلق من الأراضي العراقية وحثتها على التحرك.

في المقابل، أكدت الحكومة العراقية أكثر من مرة أنها ملتزمة بحماية القواعد والمصالح والمقرات الدبلوماسية الأجنبية في البلاد. وحثت جميع الأطراف على عدم جر العراق إلى أتون الحرب المستعرة في المنطقة.

فيما أكدت إيران منذ تفجر الصراع أن أية قواعد أو مصالح أميركية في المنطقة "تنطلق منها هجمات عليها ستكون عرضة للهجمات"، وفق قولها.



المصدر: الحدث