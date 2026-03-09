الكويت تستدعي السفير الإيراني وتجدد إدانتها للهجمات

منذ 51 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- استدعت وزارة الخارجية الكويتية، يوم الاثنين، السفير الإيراني لـ تسليمه مذكرة احتجاج؛ ردًا على الهجمات الإيرانية المتواصلة.

وذكر بيان صادر عن الوزارة أن هذه المذكرة هي الثانية من نوعها التي تُسلم لطهران، مؤكداً أن الكويت "ترفض رفضًا قاطعًا" جميع الهجمات الإيرانية، ولا سيما تلك التي تستهدف البنية التحتية المدنية، باعتبارها "انتهاكًا صارخًا" لسيادة الكويت ومخالفة للمواثيق والقوانين الدولية.

وأضاف البيان أن نائب وزير الخارجية الكويتي بالوكالة، عزيز الديحاني، جدد إدانة بلاده لجميع "الهجمات السافرة" التي تشنها إيران.

ويُعدّ هذا البيان "شديد اللهجة" بشكل غير معتاد بالنسبة للكويت؛ الدولة الخليجية التي لطالما حرصت على إدارة علاقاتها مع طهران بنهج يتسم بالحذر والاتزان.



المصدر: وکالة اسوشییدت برس