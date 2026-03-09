سقوط حطام طائرة مسيّرة فوق منزل في أربيل

منذ 37 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أفادت مصادر محلية، بسقوط حطام طائرة مسيرة فوق أسطح أحد المنازل السكنية في مدينة أربيل، وذلك عقب اعتراضها وإسقاطها بنجاح في سماء المدينة مساء اليوم الاثنين.

وأسفر الحادث عن وقوع أضرار مادية في المنزل الذي أصيب بحطام المسيرة، دون تسجيل إصابات بشرية حتى هذه اللحظة.

تأتي هذه الحادثة في ظل تصاعد لافت ومستمر في وتيرة الهجمات بالطائرات المسيرة التي تستهدف عاصمة إقليم كوردستان، وهي الموجة التي اشتدت حدتها منذ بدء العمليات العسكرية والحرب الدائرة ضد إيران.

حيث باتت سماء أربيل ساحة متكررة لعمليات الاعتراض الجوي ضد طائرات "انتحارية" مسيرة تحاول استهداف مواقع حيوية أو مقرات دبلوماسية، غالباً ينتهي بها المطاف حطاماً يتساقط فوق المناطق الآهلة بالسكان، مسبباً حالة من القلق والأضرار المادية المتكررة.

وتواصل الدفاعات الجوية للتحالف الدولي في الإقليم استنفارها لصد هذه الاختراقات الجوية التي تندرج ضمن تداعيات الصراع الإقليمي المحتدم، والذي جعل من مدن الإقليم أهدافاً مباشرة لهذه الطائرات المسيرة "مجهولة الهوية" أو المنطلقة من فصائل مسلحة مرتبطة بالصراع الدائر.