سقوط حطام صاروخ في محافظة صلاح الدين

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- كشف مصدر أمني خاص لـ كوردستان24، عن رصد وتوثيق عدة حالات لسقوط مخلفات صواريخ في مناطق متفرقة من محافظة صلاح الدين، وذلك بالتزامن مع التصعيد العسكري المستمر في المنطقة بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى.

وأوضح المصدر، أنه منذ اندلاع المواجهات، تم تسجيل ما يقارب 6 إلى 7 حالات لسقوط حطام صواريخ ضمن الحدود الإدارية لمحافظة صلاح الدين.

وطمأن المصدر المواطنين بأن معظم هذه البقايا سقطت في مناطق نائية وحقول زراعية، مؤكداً عدم تسجيل أي خسائر بشرية أو أضرار مادية نتيجة هذه الحوادث حتى الآن.

وفي الجانب التقني، بين المصدر الأمني أن القطع التي عُثر عليها والموثقة لدى الجهات المختصة هي في غالبيتها عبارة عن "خزانات وقود الصواريخ".

وأوضح أن هذه الأجزاء تنفصل آلياً عن جسم الصاروخ في السماء بعد نفاد وقودها أو انتهاء مرحلة الدفع، مما يؤدي إلى سقوطها في مناطق خارج نطاق الأهداف الموجهة إليها، وغالباً ما تتناثر في المساحات المفتوحة ضمن نطاق المحافظة.