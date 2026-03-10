القضاء الأعلى والخارجية يبحثان الإجراءات القانونية بحق مستهدفي البعثات الدبلوماسية في العراق

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، اليوم الثلاثاء، مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، الإجراءات القانونية والقضائية لمحاسبة مرتكبي الاعتداءات التي تطال البعثات الدبلوماسية والمؤسسات في البلاد.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان، أن "القاضي زيدان استقبل في بغداد، اليوم (10 آذار 2026)، وزير الخارجية فؤاد حسين، حيث جرى خلال اللقاء مناقشة تطورات المشهدين القانوني والأمني".

وأضاف البيان أن الجانبين "استعرضا الإجراءات القضائية الرادعة المتخذة بحق مرتكبي الجرائم الإرهابية، وتحديداً تلك المتمثلة بالاعتداء على مقار البعثات الدبلوماسية الأجنبية، والمؤسسات الحكومية، والمواطنين في العراق"، في خطوة تؤكد سعي المؤسستين لفرض سيادة القانون وحماية المصالح الدولية والمحلية في البلاد.