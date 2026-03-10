انفراجة تجارية.. إيران تعيد فتح معابرها الحدودية مع إقليم كوردستان وتدفق مئات الشاحنات يومياً

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أعلن اتحاد المستوردين والمصدرين في إقليم كوردستان عن استئناف الحركة التجارية وفتح المعابر الحدودية مع جمهورية إيران الإسلامية، بعد فترة من الإغلاق والتوترات الأمنية التي شهدتها المنطقة بين طهران من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى.

تسلسل فتح المعابر

وفقاً للبيان الصادر عن الاتحاد، بدأت وتيرة العودة التدريجية للحركة التجارية تترسخ ميدانياً؛ فبعد أن ظل معبر "باشماخ" الوحيد الذي حافظ على عمله خلال فترة التوترات، شهد يوم الثامن من آذار 2026 إعادة فتح معبر "شوشمه - طويلة". وتبعه في مساء التاسع من آذار إعادة افتتاح معبر "سايران بان" أمام الحركة التجارية.

حجم التبادل ونوعية البضائع

وتشير التقارير الميدانية إلى انتعاش ملحوظ في حركة النقل؛ حيث تدخل حالياً نحو 500 شاحنة يومياً عبر منفذ "باشماخ" بنظام الترانزيت، مع تسجيل زيادة مطردة في تدفق البضائع الإيرانية إلى أسواق الإقليم. وتتركز معظم هذه الشحنات في القطاع الغذائي، وتشمل الخضراوات والفواكه، منتجات الألبان، المشروبات الغازية والعصائر، بالإضافة إلى الحلويات والسلع الاستهلاكية الأخرى التي كانت تُستورد بانتظام قبل الأزمة الأخيرة.

ترقب لفتح بقية المنافذ

وأكد اتحاد المستوردين والمصدرين أن الجهود مستمرة لاستكمال فتح ما تبقى من المنافذ، حيث من المقرر إعادة افتتاح معبري "حاجي عمران" و"برويز خان" خلال الأيام القليلة القادمة، مما سيعيد الحركة التجارية بين الجانبين إلى كامل طاقتها السابقة.

تأتي هذه الخطوة لتعزز الاستقرار الاقتصادي في أسواق إقليم كوردستان، وتؤمن احتياجات المواطنين من السلع الأساسية، وسط آمال بأن تسهم هذه الانفراجة في تخفيف حدة التوترات الإقليمية وانعكاساتها على الملف الاقتصادي.