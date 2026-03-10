قدرات تخزين النفط خليجياً.. العراق في ذيل القائمة بـ 6 أيام فقط والسعودية تتصدر

منذ 32 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- كشفت بيانات اقتصادية حديثة عن تفاوت كبير في القدرات التخزينية للنفط بين دول الخليج، حيث تصدرت المملكة العربية السعودية القائمة بفارق شاسع، بينما تذيل العراق الترتيب بقدرة تخزينية لا تتجاوز ستة أيام.

وأظهرت إحصاءات نشرتها مؤسسة "جي بي مورغان" ووكالة "بلومبرغ"، أن السعودية تمتلك أعلى قدرة تخزينية للنفط، تكفي لمدة 65 يوماً (في حال تفعيل مسارات إعادة توجيه الصادرات)، و36 يوماً بدون إعادة التوجيه.

وجاءت دولة قطر في المرتبة الثانية بقدرة تخزينية تبلغ 20 يوماً، تليها الإمارات العربية المتحدة بـ 19 يوماً (مع خيارات إعادة التوجيه) و16 يوماً بدونها. فيما حلت الكويت رابعاً بـ 14 يوماً.

وفي مؤشر يعكس ضعف البنية التحتية التخزينية، جاء العراق في المرتبة الأخيرة خليجياً، حيث لا تتجاوز قدرته على تخزين النفط مدة 6 أيام فقط، مما يجعله الأكثر عرضة للتأثر المباشر بأي صدمات أو توقفات مفاجئة في سلاسل الإمداد.

وأشارت البيانات إلى نقطة استراتيجية بالغة الأهمية تتعلق بـ "إعادة التوجيه"، وهي تعني أن السعودية والإمارات تمتلكان خيارات وبدائل لوجستية تسمح لهما بتجاوز "مضيق هرمز" جزئياً لنقل حصة من صادراتهما النفطية، وهو ما يمنحهما أفضلية كبرى في حال تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة.