نيجيرفان بارزاني يترأس اجتماعاً عسكرياً وأمنياً رفيع المستوى لمناقشة تداعيات الحرب وحماية أمن الإقليم

منذ 46 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- ترأس نيجيرفان بارزاني، رئيس إقليم كوردستان والقائد العام لقوات البيشميركة، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً عسكرياً وأمنياً رفيع المستوى في رئاسة الإقليم، بحضور شيخ جعفر شيخ مصطفى، نائب رئيس الإقليم، ووزيري البيشمركة والداخلية، ورئيس أركان البيشمركة وكبار القادة العسكريين.

سلط الاجتماع الضوء بشكل مفصل على آخر التطورات الأمنية في المنطقة، وتداعيات الحرب وآثارها الخطيرة على إقليم كوردستان. وصدرت خلال الاجتماع جملة من القرارات والتوجيهات الرامية لتعزيز الأمن والاستقرار في الإقليم، بالإضافة إلى تحديد آليات تعامل المؤسسات الإعلامية مع الأحداث والمستجدات الراهنة.

وجدد نيجيرفان بارزاني التأكيد على أن إقليم كوردستان لن يكون بأي شكل من الأشكال جزءاً من الحروب والصراعات، مشدداً على أن حماية أمن البلاد تأتي في مقدمة الأولويات. وفي هذا السياق، أكد أنه لن يُسمح مطلقاً بأن تصبح أراضي إقليم كوردستان منطلقاً للتهديد أو خطراً يمس أمن جمهورية إيران الإسلامية أو أي دولة أخرى من دول الجوار.

وفي محور آخر، أدان الاجتماع بشدة الهجمات التخريبية التي تشنها "جماعات خارجة عن القانون" في العراق باستخدام الطائرات المسيرة والصواريخ ضد إقليم كوردستان، والتي أسفرت عن خسائر بشرية ومادية. وأكد المجتمعون أن الحكومة الاتحادية في بغداد تتحمل المسؤولية الكاملة في القيام بواجباتها لمنع هذه الهجمات، وملاحقة الجناة ومعاقبتهم، معتبرين هذه الاعتداءات انتهاكاً صارخاً لسيادة البلاد وتهديداً للاستقرار العام.

وفي ختام الاجتماع، أعربت الرئاسة عن تضامنها وعميق مواساتها لعوائل الشهداء والجرحى الذين سقطوا جراء الاعتداءات على الإقليم، كما أثنى الاجتماع على جهود قوات البيشميركة والمؤسسات الأمنية وتفانيها وسهرها المتواصل في سبيل حماية أرض وشعب كوردستان.