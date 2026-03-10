هيغسيث يستعرض مستجدات العمليات العسكرية ضد إيران ويؤكد السعي لتحقيق "هزيمة حاسمة"

منذ 46 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أكد وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث، أن العمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران ستستمر حتى تحقيق "هزيمة كاملة وحاسمة"، مشيراً إلى أن التحركات الميدانية تجري وفقاً للجدول الزمني الذي وضعته واشنطن.

تقييم مسار الحرب

وخلال إحاطة صحفية في البنتاغون، استشهد هيغسيث بتصريحات الرئيس دونالد ترامب التي وصف فيها الحرب بأنها "اكتملت إلى حد كبير"، موضحاً أن القوات الأمريكية حققت انتصارات واسعة في عدة جوانب، لكن العمليات لا تزال مستمرة لضمان تحقيق كامل الأهداف.

وقال هيغسيث: "كما صرح الرئيس ترامب، نحن نمارس ضغطاً عسكرياً كبيراً عبر استخدام المهارات التقنية والقوة العسكرية المتفوقة"، معتبراً أن الجيش الإيراني يتعرض لعملية تآكل منهجي لقدراته.

اتهامات وتحديات ميدانية

وفي سياق تقييمه للجانب الإيراني مع دخول الحرب أسبوعها الثاني، اعتبر وزير الدفاع أن القيادة الإيرانية تعيش حالة من "التخبط"، واتهم طهران بتعمد وضع منصات إطلاق الصواريخ داخل مناطق مدنية تشمل مدارس ومستشفيات، متهماً إياها باستخدام المدنيين كدروع لحماية ما تبقى من قوتها العسكرية.

وعلى الرغم من تأكيدات القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) بأن إيران تطلق ذخائر من مناطق سكنية، إلا أن الوزير لم يقدم أدلة محددة تثبت استخدام المدارس كمنصات إطلاق خلال هذا المؤتمر.

تداعيات الضربة على مدرسة البنات

تأتي هذه التصريحات في وقت تواجه فيه واشنطن ضغوطاً دولية وتساؤلات حول غارة جوية استهدفت مدرسة ابتدائية للبنات في إيران خلال المرحلة الأولى من الهجوم، وهي الضربة التي أسفرت عن سقوط عشرات الضحايا، معظمهم من الأطفال.

وفي هذا الصدد، أشار تحليل فني نشرته شبكة "سي إن إن" (CNN) إلى أن الولايات المتحدة هي المسؤول المرجح عن تدمير تلك المدرسة، مما يثير جدلاً واسعاً حول دقة الضربات وحماية المدنيين في النزاع القائم.





المصدر: شبکة سي ان ان الاخباریة