لاريجاني يصف تهديد ترامب بتشديد الضربات على إيران بأنها "جوفاء"

منذ 53 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- قلّل أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران علي لاريجاني الثلاثاء من أهمية تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتكثيف الهجوم على الجمهورية الإسلامية حال توقف تدفق النفط عبر مضيق هرمز.

وقال لاريجاني في منشور على إكس "الشعب الإيراني العاشورائي لا يخشى تهديداتكم الجوفاء فقد عجز أكبر منكم عن محوه.. فاحذروا أن تكونوا أنتم من يزول".

وأفاد ترامب في منشور على تروث سوشال "إذا قامت إيران بأي عمل يؤدي إلى وقف تدفق النفط عبر مضيق هرمز، سيتم استهدافهم من قبل الولايات المتحدة الأميركية بشكل أقوى بعشرين مرّة من الضربات التي تلقوها حتى الآن".

المصدر: الوکالات