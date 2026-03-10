مسرور بارزاني يقدّم التعازي لنائب رئيس الإقليم بوفاة شقيقه

منذ 14 دقيقة

اربيل (كوردستان24) - شارك رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في مجلس عزاء المغفور له "الشيخ حسين الشيخ مصطفى"، شقيق نائب رئيس إقليم كوردستان، الشيخ جعفر الشيخ مصطفى، والذي أقيم في مدينة أربيل.

وخلال زيارته لمجلس العزاء، قدّم رئيس الحكومة خالص تعازيه ومواساته لنائب رئيس الإقليم ولعائلة الفقيد، سائلاً المولى القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جانبه، أعرب الشيخ جعفر الشيخ مصطفى عن شكره وتقديره لمسرور بارزاني على حضوره ومواساته الصادقة، مثمناً هذه اللفتة الكريمة التي تعكس روح التآخي والتضامن.