جنرال أميركي: انخفضت القدرة الصاروخية الإيرانية بنسبة 83 بالمائة

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- كشف رئيس أركان الجيش الأميركي، دان كين، أن عملياتهم انتقلت إلى مرحلة أكثر عمقاً، حيث استهدفت بشكل مباشر القواعد العسكرية والمنشآت الصناعية الإيرانية، لاسيما المصانع المتخصصة في إنتاج الطائرات المسيرة (الدرون).

وقال كين خلال مؤتمرٍ صحفي اليوم الثلاثاء، "تمكّنا حتى اآن من تدمير أكثر من خمسة آلاف هدف ومنصة لإطلاق الصواريخ داخل إيران".

وأضاف: هذا التكثيف في الهجمات أدى إلى تراجع قدرة طهران على إطلاق الصواريخ الباليستية بنسبة 83% مقارنة ببداية التوترات.

وأكد رئيس أركان الجيش الأميركي أن الهدف الرئيسي من هذه العمليات هو "ردع إيران ومنعها من تهديد المصالح الأمريكية في الوقت الراهن وفي المستقبل".

وفيما يخص الوضع الملاحي وأمن الخليج، أشار "كين" إلى أن الولايات المتحدة تدرس عدة خيارات في حال صدور قرار بمرافقة وحماية السفن في مضيق هرمز.

وفي هذا السياق، تواصل القوات الأمريكية ضرب وتدمير قدرات القوة البحرية الإيرانية لضمان سلامة الحركة الملاحية، بحسب قوله.

كما أوضح أن قواتهم استهدفت وأغرقت سفينة إيرانية كانت تحمل طائرات مسيرة، بالإضافة إلى استهداف العديد من ناقلات النفط والسفن الحربية الإيرانية.

وأشار إلى أن القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) تستمر حالياً في تعقب السفن التي تقوم بزرع الألغام البحرية، إلى جانب تدمير مستودعات تخزين تلك الألغام.

وفي جانب آخر من المؤتمر الصحفي، ورداً على أسئلة الصحفيين حول قدرة القوات الإيرانية على التكيف مع الهجمات، قال رئيس الأركان الأميركي: كما تعلمون، لا توجد خطة تظل على حالها عند المواجهة الأولى مع العدو؛ هم يتكيفون ونحن نفعل الشيء نفسه، وبالتأكيد نحن نمتلك مقاتلين مبدعين وذوي كفاءة عالية.

ورفض "كين" الإدلاء بمزيد من التفاصيل حول تكتيكاتهم الناجحة حرصاً على أمن العمليات، لكنه شدد على أن القوات الأميركية تراقب التحركات الإيرانية وتتكيف مع الموقف بشكل أسرع بكثير منهم.

وفي رده على سؤال عما إذا كانت القوات الإيرانية أقوى مما كان متوقعاً، قال بصراحة: أعتقد أنهم يقاتلون وأنا أحترم ذلك، لكنني لا أعتقد أنهم أقوى مما كنا نتصور.