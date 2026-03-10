البيت الأبيض: الجيش الأميركي يتحرّك لتفكيك البنية التحتية لإنتاج الصواريخ الإيرانية

منذ 47 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت الولايات المتحدة بدء مرحلة جديدة من عملياتها العسكرية ضد إيران، تستهدف تفكيك قدراتها على إنتاج الصواريخ، في وقت تتصاعد فيه وتيرة الضربات الجوية ضمن الحرب التي تخوضها واشنطن وتل أبيب ضد طهران.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء، إن الجيش الأمريكي يتحرك حالياً لضرب وتفكيك البنية المرتبطة بإنتاج الصواريخ الإيرانية.

مؤكدة أن قاذفات الشبح «بي-2» نفذت ضربات باستخدام قنابل تزن ألفي رطل استهدفت مواقع صاروخية عميقة تحت الأرض داخل إيران.

وأضافت أن هذه العمليات تأتي في إطار استراتيجية أوسع تهدف إلى تقليص قدرات طهران العسكرية.

مشددة على أن العمليات ستستمر حتى يقرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الأهداف العسكرية والسياسية للحملة قد تحققت.

وأكدت ليفيت أن أهداف واشنطن «لم تتغير»، وأن الإدارة الأمريكية لا تزال واثقة من قدرتها على تحقيقها «على وجه السرعة»، في إشارة إلى تدمير القدرات العسكرية الإيرانية وإجبار طهران على القبول بشروط أمريكية.