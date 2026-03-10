وزير الخارجية الإسرائيلي: لن تنتهِ الحرب خلال هذا الاسبوع

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- نقل وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قوله إن الحرب الجارية مع إيران «لن تنتهي هذا الأسبوع»، في مؤشر إلى استمرار العمليات العسكرية في المرحلة المقبلة.

وقال ساعر، ردا على سؤال بشأن موعد وكيفية انتهاء الحرب، إن إسرائيل ستتشاور مع واشنطن عندما يحين الوقت المناسب لاتخاذ قرار بشأن وقف القتال، وفق ما نقلته صحيفة العين.

وأضاف أن إسرائيل «ستستمر في العمليات حتى اللحظة التي ترى فيها مع شركائها أن الوقت مناسب للتوقف»، مؤكدا في الوقت ذاته أن بلاده «لا تبحث عن حرب لا نهاية لها».

ورفض وزير الخارجية الإسرائيلي التعليق على المدة المتوقعة لاستمرار الحرب مع إيران، مكتفيا بالقول إن القرار سيُتخذ بالتنسيق مع الحلفاء، وعلى رأسهم الولايات المتحدة.