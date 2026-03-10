رئيس الحكومة ورئيس دولة الإمارات يبحثان الأوضاع العامة في المنطقة

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- جرى مساء اليوم الثلاثاء 10 آذار (مارس) 2026، اتصال هاتفي بين رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وتباحث الجانبان خلال الاتصال بشأن مجمل المستجدات والتطورات في المنطقة، ولا سيّما في إقليم كوردستان والعراق ودولة الإمارات، كما جددا التأكيد على أهمية المضي قُدماً في تعزيز وتوطيد العلاقات الثنائية وأطر التنسيق المشترك بين الإقليم والإمارات.

وأدان الجانبان الهجوم الذي استهدف الليلة الماضية القنصلية العامة لدولة الإمارات في أربيل، وشددا على أن مثل هذه الاعتداءات تشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.

من جانبه، أكد رئيس الحكومة أن إقليم كوردستان سيظل ملتزماً التزاماً تاماً بحماية أمن وسلامة البعثات الدبلوماسية. وأعرب رئيس دولة الإمارات عن بالغ تقديره لمستوى التنسيق العالي والتعاون الوثيق الذي تبديه حكومة إقليم كوردستان.

وفي ختام الاتصال، شدد الجانبان على ضرورة تكثيف المساعي والجهود الرامية لتهدئة الأوضاع واحتواء التوترات وصون دعائم الاستقرار في المنطقة.