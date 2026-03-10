دولة الإمارات العربية المتحدة تجدد دعمها لاستقرار إقليم كوردستان

منذ 17 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أجرى رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، مساء اليوم الثلاثاء 2026/3/10، اتصالاً هاتفياً مع سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

وخلال الاتصال، أدان نيجيرفان بارزاني بشدة الهجوم بالطائرات المسيرة (الدرون) الذي شنته جماعات خارجة عن القانون في العراق ليلة أمس على مدينة أربيل، والذي استهدف القنصلية العامة لدولة الإمارات في إقليم كوردستان وأسفر عن إلحاق أضرار بها.

وأكد رئيس الإقليم على ضرورة قيام الحكومة الاتحادية العراقية بواجباتها في حماية البعثات الدبلوماسية، واتخاذ خطوات جادة لردع تلك الجماعات، وإلقاء القبض على مرتكبي هذه الهجمات التخريبية ومعاقبتهم، مشدداً على أنها تشكل تهديداً حقيقياً لسيادة واستقرار العراق بشكل عام.

من جانبه، أعرب سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن شكره للاتصال وموقف رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، مؤكداً استمرار دعم دولة الإمارات لأمن واستقرار إقليم كوردستان والعراق.