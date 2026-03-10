خلية الإعلام الأمني تنفي وجود قوات أجنبية قرب مطار بغداد الدولي

منذ 29 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- نفت خلية الإعلام الأمني، اليوم الثلاثاء، الأنباء التي تداولتها بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود جنود أو قوات غير عراقية ضمن الانتشار الأمني الأخير في المناطق المحيطة بمطار بغداد الدولي.

مؤكدة أن جميع القوات المرابطة هي "قوات أمنية عراقية خالصة" تمارس واجباتها الاعتيادية.

وأوضحت الخلية في بيان رسمي، أن طبيعة التحركات والسيطرات الأمنية المشاهدة حالياً تأتي في إطار الخطة الأمنية الخاصة بشهر رمضان المبارك، وبما يتلاءم مع متطلبات الأوضاع الأمنية الراهنة.

وأضافت أن هذه الإجراءات تهدف إلى تكثيف الرقابة في المناطق الحيوية لتنظيم حركة العجلات وتعزيز الأمن خلال أوقات الذروة التي تشهدها العاصمة.

وطمأنت الخلية المواطنين بأن "الوضع الأمني مستقر وممتاز"، مشيرة إلى عدم وجود أي انتشار استثنائي خارج إطار الخطط الأمنية المعتمدة والمعلن عنها مسبقاً.

وفي ختام بيانها، أهابت خلية الإعلام الأمني بكافة وسائل الإعلام ورواد منصات التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة والموضوعية في نقل المعلومات، والاعتماد حصراً على المصادر الرسمية لتجنب تضليل الرأي العام ونشر الشائعات.