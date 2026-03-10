القضاء الألماني يقضي بسجن لبناني زود حزب الله بمعدات لمسيرات

منذ 10 دقائق

أربيل (كوردستان 24)- قضت محكمة في ألمانيا بسجن لبناني في الخامسة والثلاثين على خلفية تزويده حزب الله اللبناني بمعدّات لمسيّرات.

ودين اللبناني الذي عُرّف عنه سابقا باسم فاضل ز. بتهم تشمل "الانتماء إلى منظمة إرهابية أجنبية" و"المشاركة في محاولة قتل".

وقضت محكمة سيلي بسجنه ست سنوات وأربعة أشهر، بعدما خلصت إلى أن فاضل ز. الذي أوقف في صيف 2024 انضمّ إلى حزب الله في فترة ما بعد تموز/يوليو 2016.

وكشفت المحكمة أنه بحلول 2022 كان قد نظّم تصدير "سلع قد تستخدم على الصعيد العسكري" بقيمة 500 ألف يورو (580 ألف دولار) بغية تطوير برنامج المسيرات في الحزب الموالي لإيران.

وشملت المعدّات التي سلّمها قطعا لأكثر من 300 مسيّرة متفجّرة.

وأشارت إلى أن فاضل ز. "ولد في معقل لحزب الله في لبنان وتربّى على عقيدة المنظمة الإرهابية".

وطلب الادعاء سجنه تسع سنوات، لكن المحكمة قرّرت خفض العقوبة خصوصا أنه أقرّ ببعض التهم الموجّهة إليه، ما ساهم في تسريع الإجراءات القضائية.

ويصنَّف الجناح العسكري في حزب الله منظمة إرهابية في الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي.

وتعتبر ألمانيا حزب الله "منظمة شيعية إرهابية" وحظرت أنشطته على أراضيها في 2020.