ترامب لإيران: أزيلوا ألغام مضيق هرمز "فوراً" أو واجهوا تداعيات عسكرية غير مسبوقة

منذ 56 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- وجّه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، تحذيراً شديد اللهجة إلى إيران، متوعداً إياها بتداعيات عسكرية "على مستوى غير مسبوق" في حال أقدمت على زرع ألغام بحرية في مضيق هرمز. جاء ذلك في أعقاب تهديدات أطلقتها الجمهورية الإسلامية بمنع أي صادرات للنفط عبر المضيق الحيوي، رداً على ما وصفته بالهجوم الأمريكي الإسرائيلي المستمر عليها.

وأوضح ترامب، في سلسلة منشورات عبر منصته "تروث سوشال"، أنه لم يتسلم حتى الآن تقارير رسمية تؤكد قيام طهران بهذه الخطوة، إلا أنه شدد على ضرورة إزالة أي أجهزة تفجير عائمة "فوراً" إذا ما تبين أنها قد وُضعت بالفعل. وأضاف الرئيس الأمريكي: "في حال وُضعت ألغام لأي سبب، ولم تتم إزالتها على الفور، ستكون التداعيات العسكرية على إيران غير مسبوقة"، معتبراً في الوقت ذاته أن تراجع طهران عن هذه الخطوة وإزالة ما قد يكون قد زُرع سيمثل "خطوة هائلة في الاتجاه الصحيح".

وفي تفاصيل الرد العسكري المحتمل، كشف ترامب أن الولايات المتحدة مستعدة لاستخدام ذات الصواريخ التي استُخدمت سابقاً لتدمير سفن تهريب المخدرات في مياه أمريكا اللاتينية، وذلك بهدف "القضاء نهائياً" على أي سفينة تشارك في زرع الألغام بالمضيق الواقع في منطقة الخليج، مختتماً تحذيره بعبارة: "سيتم التعامل معها بسرعة وحزم.. حذار".

تأتي هذه التصريحات التصعيدية بعدما نقلت شبكة "سي إن إن" عن مصادر مطلعة على تقارير الاستخبارات الأمريكية، أن إيران باشرت فعلياً عملية زرع ألغام في مضيق هرمز، الذي يعد شريان طاقة عالمياً يمر عبره نحو خُمس إنتاج النفط في العالم، وهو ما أدى إلى توقف حركة الملاحة فيه.

وعلى صعيد التحركات الميدانية، نفى البيت الأبيض، الثلاثاء، قيام البحرية الأمريكية بمواكبة أي ناقلة نفط عبر المضيق حتى الآن. وجاء هذا النفي لتصحيح معلومات كان قد نشرها وزير الطاقة الأمريكي على منصة "إكس" حول وجود عمليات مرافقة للسفن، قبل أن يقوم بحذف التدوينة في وقت لاحق.