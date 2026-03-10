الدفاع العراقية: قواعدنا الجوية سيادية وخالية من أي تمثيل أجنبي.. وسنتصدى للاعتداءات بحزم

منذ 41 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أصدرت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الثلاثاء، بياناً شديد اللهجة استنكرت فيه سلسلة الهجمات العدائية التي استهدفت قاعدتي "الشهيد محمد علاء" و"الشهيد علي فليح" الجويتين، عبر طائرات مسيرة وصواريخ خلال الأيام القليلة الماضية.

وأكدت الوزارة في بيانها أن هذه القواعد هي "منشآت سيادية عراقية خالصة"، تخضع بشكل كامل لسلطة الدولة والقانون العراقي، نافيةً بشكل قاطع وجود أي تمثيل لقوات أجنبية بمختلف مسمياتها داخل هذه القواعد.

وأوضح البيان أن هذه المواقع العسكرية تضم أسراب الطائرات المقاتلة التابعة للقوة الجوية العراقية، ويشرف على تأمينها ضباط ومنتسبو الجيش العراقي، مشدداً على أن المساس بها يمثل استهدافاً مباشراً لمقدرات الشعب العراقي وقوته العسكرية.

وفي سياق التصدي لهذه الاعتداءات، كشفت الوزارة عن نجاح المنظومات الدفاعية والقوات الأمنية في إحباط الهجمات المتكررة ومنعها من تحقيق أهدافها. وحذرت الوزارة من أنها "لن تقف موقف المتفرج" إزاء هذه الأعمال، مؤكدة عزمها على ملاحقة الجهات المتورطة قضائياً وميدانياً، والضرب بيد من حديد لكل من يحاول المساس بأمن المنشآت الحيوية واستقرار البلاد.

واختتمت الوزارة بيانها بالـتأكيد على الالتزام بحماية أمن الوطن، داعية الله أن يحفظ العراق وشعبه الأبي.