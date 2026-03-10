واشنطن تصعد ضد طهران: سنتكوم تستهدف سفناً إيرانية وترامب يهدد بعواقب "غير مسبوقة"

منذ 22 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- في خطوة تعكس تزايد حدة التوتر في المنطقة، أكدت القيادة الوسطى الأميركية (سنتكوم)، يوم الثلاثاء، أن قواتها تعمل بشكل حثيث على تقويض قدرة النظام الإيراني على بسط نفوذه في البحار ومضايقة حركة الملاحة الدولية.

ونشرت "سنتكوم" عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس" صوراً توثق عمليات استهداف لسفن حربية إيرانية، مشيرة في بيانها إلى أن القوات الإيرانية استمرت لسنوات في تهديد حرية الملاحة في مياه تعد حيوية للأمن والازدهار على المستويات الأميركية والإقليمية والعالمية.

وفي السياق ذاته، وجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب تحذيراً صارماً لطهران، مؤكداً أنه رغم عدم ورود تقارير رسمية تؤكد قيام إيران بزرع ألغام في مضيق هرمز حتى الآن، إلا أن حدوث ذلك سيؤدي إلى نتائج كارثية.

وكتب ترامب عبر منصته "تروث سوشيال": "إذا كانت إيران قد زرعت أي ألغام في مضيق هرمز، فإننا نطالب بإزالتها فوراً"، مشدداً على أن عدم إزالتها على الفور سيترتب عليه "عواقب عسكرية غير مسبوقة" ضد إيران. ووصف الرئيس الأميركي خطوة إزالة أي ألغام محتملة بأنها ستكون بمثابة "خطوة عملاقة في الاتجاه الصحيح".

تأتي هذه التحذيرات بالتزامن مع ما كشفته شبكة "سي بي إس نيوز" الإخبارية، الثلاثاء، نقلاً عن تقارير استخباراتية أميركية رصدت مؤشرات تفيد باتخاذ طهران خطوات فعلية لنشر ألغام في الممر المائي الاستراتيجي.

وأوضحت التقارير أن إيران تعتمد في هذه الاستعدادات على زوارق صغيرة تتميز بقدرتها على حمل لغمين إلى ثلاثة ألغام لكل منها. وفيما يخص القدرات الإيرانية، أشارت المصادر إلى أن مخزون الألغام البحري الإيراني، رغم عدم إعلانه رسمياً، يقدر بـنحو 2000 إلى 6000 لغم بحري، تتنوع ما بين صناعات إيرانية وصينية وروسية الصنع.