الكرملين يعلن استمرار انقطاعات الإنترنت لضمان الأمن

أربيل (كوردستان24)- أعلن الكرملين الأربعاء أن الانقطاعات والاضطرابات واسعة النطاق التي شهدتها شبكة الانترنت في روسيا في الأيام الأخيرة ستستمر "طالما دعت الحاجة" لضمان "أمن المواطنين" في مواجهة التهديدات الأوكرانية.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف خلال مؤتمره الصحافي اليومي "يستخدم نظام كييف أساليب متطورة بشكل متزايد في هجماته، واتخاذ تدابير تكنولوجية للرد ضروري لضمان أمن المواطنين".

وأكد بيسكوف اتخاذ السلطات الروسية "إجراءات عامة" فيما يتعلق باتصالات الإنترنت، مؤكدا أنها تُنفذ "بالتزام تام" بالقانون.

شهدت موسكو ومناطق أخرى في روسيا، خلال الأيام الأخيرة، انقطاعات واضطرابات واسعة النطاق في شبكة الإنترنت، لا سيما عبر الهواتف المحمولة.

وأكد مراسل وكالة فرانس برس أن الاتصال بالإنترنت كان ضعيفا جدا على بعد مئات الكيلومترات من موسكو الأربعاء.

وبدأت السلطات الروسية، في الأسابيع الأخيرة، حجب الوصول إلى تطبيقي المراسلة الشهيرين، واتساب وتلغرام، بحجة انتهاكهما للقانون.

ويرى معارضون للكرملين أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز سيطرة الحكومة على شبكة الإنترنت.

وتزامنا تروج موسكو لتطبيق مراسلة روسي يُدعى "ماكس"، توفره شركة التواصل الاجتماعي الروسية العملاقة "في كي"، ويُقدَّم على أنه شامل ويتيح الوصول أيضا إلى خدمات حكومية ومتاجر الكترونية. في المقابل لا يوفر "ماكس" تشفيرا تاما للمحادثات، وعليه يخشى محامون من أن يتحول إلى أداة قوية للمراقبة.



المصدر: فرانس برس