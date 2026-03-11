السفارة الأمريكية في بغداد تحذر من خطر الاختطاف، وتحث المواطنين على المغادرة

منذ 19 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- حثت السفارة الأمريكية في بغداد، يوم الأربعاء، المواطنين الأمريكيين على مغادرة العراق، مشيرةً إلى خطر وقوع هجمات وعمليات اختطاف.

وجاء في بيانها: "وقعت هجمات على مواطنين أمريكيين ومصالح أمريكية في العراق، ويواجه الأمريكيون خطر الاختطاف. كما تعرضت شركات أمريكية وفنادق يرتادها الأجانب، ومنشآت أخرى في العراق، بما فيها تلك التي تربطها علاقات بالولايات المتحدة، لهجمات".

ومنذ أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجوماً على إيران، أشعل فتيل الحرب الدائرة في الشرق الأوسط، شنت إيران والميليشيات العراقية المدعومة منها عشرات الهجمات الصاروخية وهجمات الطائرات المسيرة على قواعد أمريكية ومنشآت دبلوماسية ومواقع طاقة واتصالات في العراق، لا سيما في إقليم كردستان العراق شبه المستقل.

يُذكر أن المجال الجوي العراقي مغلق، بينما الحدود البرية مفتوحة للعبور إلى الأردن والكويت والسعودية وتركيا.

وجاء في البيان: "ينبغي على الأمريكيين أن يفكروا جدياً في المغادرة عبر أحد هذه الطرق البرية إذا كانوا يعتقدون أن القيام بذلك آمن".



المصدر: AP