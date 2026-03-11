السيستاني يتمنى "التوفيق" لمجتبى خامنئي في "الحفاظ على الوحدة والانسجام الوطني" في إيران

منذ 22 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- تمنّى المرجع الشيعي الأعلى في العراق آية الله علي السيستاني الأربعاء للمرشد الأعلى الجديد للجمهورية الإسلامية مجتبى خامنئي، "التوفيق" في "الحفاظ على الوحدة والانسجام الوطني" في إيران، وذلك بعد تعيينه خلفا لوالده الذي قُتل في اليوم الأول من الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

وفي بيان مقتضب صدر عن مكتبه، قال السيستاني: مع إحياء ذكرى القائد الراحل للجمهورية الإسلامية الإيرانية سماحة آية الله السيد الخامنئي (رضوان الله عليه)، يُرجى لخلفه الكريم (حفظه الله تعالى) التوفيق والتسديد في خدمة الشعب الإيراني العظيم، ودفع شر الأشرار، والحفاظ على الوحدة والانسجام الوطني".

وكان السيستاني دان الأسبوع الماضي "الحرب الظالمة" التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 شباط/فبراير، معتبرا أن اتخاذ قرار بشنها "بمعزل عن مجلس الأمن الدولي" كان "بادرة خطيرة جدا".