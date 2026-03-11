إيران تهدد باستهداف الموانئ الإقليمية في حال تعرّض موانئها لهجمات

منذ 40 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- هدد الجيش الإيراني الأربعاء باستهداف الموانئ الإقليمية في حال تعرّضت الموانئ الإيرانية لهجمات خلال الحرب مع إسرائيل والولايات المتحدة، وفق ما أفاد التلفزيون الرسمي.

ونقل التلفزيون الرسمي عن متحدث باسم القوات المسلحة لم تذكر اسمه، قوله "إذا تعرضت موانئنا وأرصفتنا للتهديد، فستكون جميع الموانئ والأرصفة في المنطقة أهدافا مشروعة لنا".

وحذّر من أن القوات المسلحة "ستنفذ عملية أشد مما قمنا به حتى الآن" إذا تعرضت الموانئ الإيرانية للهجوم.

وأضاف "ندعو دول المنطقة إلى طرد الأميركيين من أراضيها".